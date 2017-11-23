Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, 15 işlemde 30 milyon 572 bin 94,85 liralık ve 31 işlemde 51 milyon 39 bin 122,55 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 955 bin 700 liralık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Ahlatçı Metal Rafi·neri·, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 163.850,00 1.284,00 1.093,35

En Düşük 160.000,00 1.288,20

En Yüksek 163.400,00 1.291,70

Kapanış 163.200,00 1.290,00

Ağırlıklı Ortalama 162.544,25 1.290,29

İşlem Miktarı (Kg.) 188,09 1.230,34

İşlem Sayısı 15 31

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 30.572.094,85 51.039.122,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.418,43

Toplam İşlem Adedi 46

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.952,40

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.966,20

Altın Endeksi Değişim (%) 0,47