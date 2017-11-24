Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömet Temur

Dünyanın en büyük alışveriş festivali Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı. Black Friday’ın bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelmesiyle birlikte e-ticaret siteleri ve mağazalarda yüzde 90’lara varan oranda indirime gidiliyor. Bu gece saat 00.00’a kadar sürecek alışveriş festivalinde anlık indirimlerin yanı sıra otomobil ve ev sahibi olma fırsatı da sunuluyor.

Amerika’da kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan ‘Şükran Günü’nün ardından gelen cuma günü yapılan büyük alışveriş indirimi Black Friday olarak adlandırılıyor. Büyük indirimlerle satış yapılan ve sadece 24 saat süren Black Friday Amerika’da başladı ama kısa sürede İngiltere, Kanada ve ardından tüm dünyaya yayıldı. ‘Kara Cuma’nın isminin nereden geldiğiyle ilgili ise iki farklı görüş bulunuyor. Birinci görüşe göre mağazalar o gün sabah saat 04.00 ve 05.00 arasında açıldığı ve gün henüz aydınlanmadığı için bugüne ‘Kara Cuma’ isminin verilmiş olabileceği belirtiliyor. Diğer bir görüşe göre ‘Kara Cuma’ günü mağazalar tamamen boşaltılıyor, insanlar birbirini eziyor hatta hayatını kaybedenler bile olabiliyor. Bugünlerde artık ölüm ya da yaralanma meydana gelmese de ‘Kara Cuma’ adı altındaki alışveriş çılgınlığı son hız devam ediyor. Bazı e-ticaret siteleri indirimli satışlara dünden itibaren başlarken, alışveriş festivali bu gece saat 00.00’a kadar aralıksız devam edecek.

İŞTE ÇILGIN İNDİRİMLER

¥ Gittigidiyor seçili ürünlerde yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlere 20 TL indirim fırsatı sunuyor.

¥ Hepsiburada.com 24 saat boyunca her üründe indirim yapacak. Bazı ürünlerde indirim oranı yüzde 80’e ulaşacak. Ayrıca NEF’in İstanbul Çekmeköy’de başladığı Ormantepe projesinden 1+1 daireler lansman fiyatının da altında bir ücretle satışa sunulacak. Ön ödeme için 9 bin 999 lira ödenecek.

¥ Trendyol Black Friday konseptini moda alışveriş haftasına uyarlayarak sezonda öne çıkan tasarımları sunuyor. Yeni sezon ürünlerinde ise yüzde 90’a varan indirimlere giden Trendyol 24 saat içerisinde yapılan alışverişlerden kargo ücreti almıyor.

¥ MediaMarkt’tan alışveriş yapanlar 48 ay vade imkânı ve yüzde 55’e varan indirim oranlarından yararlanıyor.

¥ Evidea.com Black Friday’ı yüzde 75’lere varan indirimlerle karşılıyor.

¥ Modanisa 2 ürün alana 3. ürünü 1 TL’ye veriyor.

¥ 1V1Y.COM’da yüzde 50’ye varan Black Friday özel indirimleri tüketicileri bekliyor.

¥ Geçtiğimiz sene bir günde toplam 30 binden fazla kaşmir ve ipek ürün satan Silk and Cashmere, web ürünlerinde 1 günlük yüzde 50 indirimli alışveriş fırsatı sunuyor.

¥ ZUBİZU’ya gelenler yüzde 30 indirimden yararlanıyor.

¥ Evgör 7.500 TL ve üzeri alışverişe 500 TL indirim sunuyor.

¥ Home Store abiye elbiselerden, kaban ve mont modellerine, klasik kesim kıyafetlerden şık ayakkabı modellerine kadar birçok ürünü yüzde 50 indirim fırsatıyla moda tutkunlarıyla buluşturuyor.

¥ New Balance seçili ürünlerde yüzde 25 indirim ile “Black Friday” coşkusuna eşlik ediyor.

¥ Boyner yüzde 80’lere varan indirimlerin yanı sıra 150 TL alışverişe 15 TL, 250 TL alışverişe 40 TL, 500 TL alışverişe 100 TL indirim fırsatı sunuyor.

¥ Us Polo outlet ürünlerde fiyatları yarıya indirdi. Ayrıca yeni sezon ürünlerinde net yüzde 30 indirim imkânının yanı sıra seçili çocuk ürünlerinde 1 alana 1 bedava imkânı sunuluyor.

¥ Pierre Cardin’de 1 gömlek alana 1 bedava.

¥ Avva’da pantolon ve jean modellerinde 1 alana 1 bedava.

¥ Koton tüm indirimlere ek yüzde 25 indirim sunuluyor.

¥ Colins’te tüm alışverişler yüzde 10 indirimli.

¥ Defacto’da 200 TL ve üzeri alışverişlere 20 TL indirim imkânı sunuluyor.

Otomobil satılacak

¥ Black Friday kampanyası kapsamında, 19 adet Renault Kadjar Black Edition ve 19 adet Dacia Duster Blackshadow çok özel fiyatlarla satışa sunuluyor.

¥ TEB Arval MERCEDES C 200 D COMFORT’ı, 15.000 TL indirim ile kiralama imkânı sağlıyor.

¥ D&R 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 500 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirime gidiyor.

¥ Oyunseverler PlayStation VR sanal gerçeklik gözlüğü, PlayStation Camera ile PlayStation VR Worlds ve GT Sport oyunlarından oluşan 4’lü pakete 1.499 TL’ye sahip olabilecek. PS4 1TB konsol ve FIFA 18 paketi ise yalnızca 1.549 TL’ye sunulacak.