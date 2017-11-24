Güne 4,6620 liradan başlayan Euro/TL, yükselişe geçti. Piyasaların üzerindeki belirsizlik baskısının etkisiyle artışa geçen euro 4.6830'a çıkarak tarihî rekorunu kırdı. Kur şu sıralarda, 4.6825'ten işlem görüyor.