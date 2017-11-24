Güne 4,6620 liradan başlayan Euro/TL, yükselişe geçti. Piyasaların üzerindeki belirsizlik baskısının etkisiyle artışa geçen euro 4.6830'a çıkarak tarihî rekorunu kırdı. Kur şu sıralarda, 4.6825'ten işlem görüyor.
Euroda tarihî rekor
24.11.2017 - 13:03 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Euro, TL karşısında 4.6830'a çıkarak tarihî rekorunu kırdı.
Etiketler : Euro,TL,tarihî rekor,
522344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522344.aspx
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