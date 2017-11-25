Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Macaristan Geçiş Belgelerinin tükenmesi ve Macar tarafından ilave belge verilmemesi sebebiyle 400’ü aşkın Tır kapıda kaldı. Macaristan’daki malı bekleyen ithalatçıların taşımacılara ‘malım nerede’ sorusunu iletmeleri üzerine Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Budapeşte’de Macar ithalatçılarıyla kahvaltıda buluştu. Yaşanan problemi ithalatçılara anlatan UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Macaristan’dan sürekli telefonla aranıyoruz. ‘Nerede kaldınız, niye gelmiyorsunuz?’ diye. Budapeşte’ye Macar dostlarımıza mallarının nerede kaldığını açıklamaya geldik. Kapıda bekleyen 400 aracın yaklaşık 80 tanesi Macaristan’a yük getiren araç. Geri kalan 320 tanesi başta Almanya olmak üzere, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yük götürmek için Kapıkule’de bekliyorlar. Macaristan belge vermediği için yükler kapıda kaldı.” şeklinde konuştu.

Yaşanan sorun sebebiyle Macaristan’daki birçok otomotiv fabrikası mallarını teslim alamazken, üretimde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Aynı zamanda mağazada raflar, Türkiye’den gelecek malları bekledi. Günlerdir Kapıkule’de belge bekleyen yüzlerce şoför de artık isyan noktasına geldi.

MACAR EKONOMİSİ DE ZARAR GÖRÜYOR

Fatih Şener, Macar ekonomisine zarar veren bu sorunun, Avrupa Adalet Divanı’nın ‘Türk araçlarından Geçiş Ücreti alınamaz’ kararının ardından ve bu karara rağmen yaşanmasına çok şaşırdıklarını belirterek açıklamasına şöyle devam etti: “2018 yılında geçiş ücretlerinde sorun yaşamayacağımızı düşünürken, bu yılın sorunda yine sorun ile karşılaştık. Belgeler bitince Macar tarafından ilave belge talebinde bulunduk. Ancak iki gün öncesine kadar talebimiz olumlu karşılanmadı.”

“Dün Macaristan Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sayın Levente Magyar ile görüştük ve derdimizi anlattık. Kendileri, yılsonuna kadar sorun yaşanmayacak adette belge sağlayacakları sözünü verdi. Bugün Cumartesi olmasına rağmen 500 adet belgeyi teslim alacağız. Bu belge ancak kapıda bekleyen araçların yürümesini sağlayacak. Macar ithalatçıları ve UND olarak konuyu yakın takip edip, yılsonuna kadar sorun yaşatmayacak Geçiş Belgesi’ni temin etmeliyiz. Ancak bütün mesele Türkiye ile Macaristan arasında Avrupa Adalet Divanı kararı çerçevesinde kalıcı, sorunsuz bir ulaştırma ilişkisinin kurulmasıdır” diyen Şener Macaristan’a geliş sebebine ilişkin olarak da “Asıl meselemiz bu problemin asıl mağduriyetini yaşayan yükün sahiplerine ulaşmaktı. Bugün de bunu yapıyoruz. Türkiye’den ithalat yapan Macar dostlarımıza; yükünüze sahip çıkın, yükünüz boş yere beklemesin, gelin hep birlikte bu problemi çözelim dedik.” diye konuştu.