Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde yapılan yatırımlar, geçmişte özellikle kış aylarında yaşanan kesintilerin de sonunu getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, çok büyük bir problem olmaması durumunda bu kış doğalgaz arzında sıkıntı beklemediklerini bildirdi. Tancan, Gaziantep’te düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumunda, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’nin birincil enerjideki toplam arzının 135 milyon ton petrole eş değer olduğunu söyledi. Tancan, şöyle konuştu: Gerek iletim, gerekse dağıtımdaki çalışmalar belirli bir program çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Mesela şu an elektrik dağıtımında üçüncü tarife dönemindeyiz. Dağıtım altyapısında 18 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu, 2016-2020 yıllarını kapsıyor. 12 milyar liralık da iletim yatırımı yapılmakta. 2016 ve 2017’de bu yatırımların kendi yıllarına düşen miktarları çok şükür gerçekleştirildi, herhangi bir aksama olmadı. Bunun neticelerini iletimde de dağıtımda da almaya başladık. Ama bu dönemin bitmesine önümüzde 3 yıl daha var. O yıllarda da herhangi bir aksamaya mahal vermeden, yatırımlara devam etmek istiyoruz. Önceki yıllarda kış aylarına girerken doğalgaz arzında sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sıkıntıların kaldırılmasına yönelik, hem atılan adımlar hem de atılacak olan adımlar, çözüm oldu diyebiliriz. İnşallah çok büyük bir sıkıntı olmazsa bu kış sıkıntı beklemiyoruz.