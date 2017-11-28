Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödenecek borç tutarıyla birlikte anlaşmanın değerinin 2.8 milyar doları bulacağı belirtildi. Birleşmeyle, Meredith ve Time markaları 135 milyonluk bir okuyucu kitlesine ve yaklaşık 60 milyonluk bir tiraja sahip olacak. Meredith ayrıca, ABD'de dijital medyada 170 milyon aylık tekil kullanıcıya ve yıllık 10 milyar video görüntüleme rakamına ulaşacak. ABD'nin en zengin kişileri arasında yer alan Charles ve David Koch kardeşlerin, satın alma için Meredith'e 650 milyon dolarlık tercihli hisse vermeyi kabul ettiği belirtildi.