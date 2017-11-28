Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATO Congresium’da düzenlenen ATO Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: Bugün ‘döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı’ diye karalar bağlayanlar, 15 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir! 2017 yılı ihracatı 155 milyar doların üzerine çıkabilecek. Bu yıl turizmdeki kayıplar önemli oranda telafi edildi. Eylül sonu itibarıyla turist sayısında 25 milyonu, turizm gelirinde de 20 milyar doları geride bıraktığımız bir sezon yaşıyoruz. 30 milyar doların üzerine çıkacağız. Kapasite kullanım oranlarının artması da büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu günlerden, işte biz buralara geldik. Döviz kurlarında son günlerdeki suni şişkinlik de kısa sürede ortadan kalkacak. Faiz ise, en muzdarip olduğum alanı oluşturuyor. Ben birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Ayağımıza takılan onca çelmeye, yapılan onca ihanete rağmen, hâlâ dimdik bir Türkiye ekonomisi var. Ne terör örgütleriyle dize geliriz, ne kirli operasyonlara eyvallah ederiz. Tarih boyunca bu millete kefen biçenlerin sonu, hep hüsran olmuştur. Yine öyle olacaktır. Şimdi dev projelerle, çılgın projelerle yola devam. Kanal İstanbul, bitme noktasına geldi. Bilkent’teki dev şehir hastanemiz şubat sonuna kadar bitiyor. Artık eski Türkiye yok...