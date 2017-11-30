İstanbul Kapalıçarşı'da 3,9540 liradan alınan dolar 3,9560 liradan, 4,6950 liradan alınan euro ise 4,6970 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9650 liradan, euro ise 4,6940 liradan satılmıştı. 