İstanbul Kapalıçarşı'da 3,9540 liradan alınan dolar 3,9560 liradan, 4,6950 liradan alınan euro ise 4,6970 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9650 liradan, euro ise 4,6940 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? | 30 Kasım dolarda son durum
30.11.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
30 Kasım dolar euro son durumu haberimizde. Serbest piyasada dolar 3,9560 liradan, euro ise 4,6970 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,
523741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/523741.aspx
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