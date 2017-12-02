Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Bugüne kadar geliştirdiği uygulamalarla yaklaşık 5 milyon engellinin bulunduğu Türkiye’de 1 milyon engellinin hayatına dokunan Turkcell dünyada bir ilke imza atarak dünyanın ilk işaret dili uygulamasını hizmete sundu. Türkiye’deki 1 milyon işitme engellinin iletişimlerine destek olmaya amaçlayan “İşaret Dilim” uygulaması sayesinde işitme engelliler ile diğer bireylerle rahatlıkla iletişim kurabilecek. Tamamen ücretsiz olan uygulamadan diğer operatör müşterileri de yararlanabilecek. Uygulama aynı zamanda Türkiye’nin ilk teknolojik İşaret Dili tercümanına sahip. İşitme engellilerin gündemi kendi dillerinde takip edebilsinler diye her gün onlarca güncel haberin yer aldığı uygulama üzerinden aileler de işitme engelli çocuk yetiştirmek konusunda uzmanlardan eğitim alacak. Ayrıca işaret dili öğrenmek isteyen herkes için de işaret dili sözlüğü ve eğitimleri yer alıyor.

Engelli olmayı fiziksel eksiklik değil, sosyal bariyerlerden kaynaklanan bir farklılık olarak gördüklerini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata eşit ve aktif katılımlarına destek olmak için “Engel Tanımayanlar” çatısı altında birçok farklı alanda çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar teknolojimizle ve sosyal sorumluluk projelerimizle 1 milyon engelliye ulaşmayı başardık. Yalnızca onlara değil çevrelerinde temas hâlinde oldukları tüm kişilere dokunduk. Bu sayı yeni çözümlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle gün geçtikçe artıyor. Bir gün Türkiye’deki 80 milyon ile e lele verip tüm engelli bireylerimizin önündeki engelleri yıkmayı hayal ediyoruz. Engelliler için oluşturduğumuz çözümleri artırmak ve bu alanda her zaman olduğu gibi Türkiye’deki tüm kurumlara ilham vermek en büyük hedefimiz” dedi. Herkesi işaret dile öğrenmeye davet eden Bütün ayrıca sosyal medya fenomenleri ile birlikte kampanya başlattıklarını söyledi.

600 mağazasında engelleri kaldırdı

Turkcell, erişilebilir olmaya önce kendi bünyesinde başladı. Bu kapsamda Türkiye’de bir ilk olan Görüntülü Çağrı Merkezi ile 2009’dan bu yana ayda yaklaşık 1500 işitme engelli aboneye hizmet veren Turkcell, Web sitesini de engellilerin kullanımına uygun hâlde sunuyor. Ayrıca BiP, Akademi, Upcall, Hesabım uygulamalarının tümü engelliler için erişilebilir olarak kullanılabiliyor. Tüm bunların yanında, 600’den fazla mağazasını fiziksel olarak erişilebilir hâle getiren Turkcell, mağazalarında 100’e yakın işaret dili bilen personel çalıştırıyor. Turkcell, Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği “Engelsiz Eğitim Programı” kapsamında da 2 yıl içinde 45 ilde 84 okulda 10 binden fazla öğrenciye ve ailesine ulaştı.

ATM’ler konuşuyor

Türkiye’yi sesli işlem özelliğine sahip ilk ATM ile tanıştıran Yapı Kredi, bu özelliği tüm yeni ATM’lerine entegre ederek görme engelli müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. 2017 yılında Engelsiz ATM sayısını 2384’e çıkaran Yapı Kredi, ayrıca 2014 yılında başlattığı Home Agent adı verilen proje ile engelli vatandaşların istihdamına da odaklanıyor. Bu program kapsamında Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde eğitimden geçen 532 engelli vatandaş, kendi evlerinin rahatlığında Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nde hizmet veriyor.

Kitaplar dile geldi

Türk Telekom Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile geliştirdiği “Kitaplara Ses” mobil uygulamasıyla, tüm gönüllüleri kitap seslendirmeye davet ediyor. Türk Telekom’un, 3 Aralık 2016’da Dünya Engelliler Günü’nde lanse ettiği “Kitaplara Ses” uygulaması, bugüne kadar 15 bin defa indirildi. Türkiye’nin dört bir yanından görme engellilere destek olmak isteyen gönüllü vatandaşları da sosyal sorumluluk projesine dâhil eden Türk Telekom’un Kitaplara Ses uygulaması için bugüne kadar 350 gönüllü tarafından 600 kitap seslendirildi.