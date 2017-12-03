Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Altyapı yatırım planlamaları da kontrol edilecek ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin çözümüne yönelik yatırımlar önceliklendirilecek. Dün resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile yeni denetim süreci başlatıldı. Halihazırda elektrik dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetleri, sadece yılın belli zamanlarında denetleniyordu. Bu uygulama, eksiklerin tespit edilmesi ve vatandaş şikayetlerinin anında çözülmesi için yeterli görülmedi. Bakanlık bu yöntem yerine, gerçek zamanlı olarak izlenebilmesinin yolunu açtı. Böylece dağıtım şirketlerinin arıza yönetim veya çağrı merkezleri sistemlerine, Bakanlık yetkilileri bağlantı kurulabilecek, aksayan durumlarda gerekli müdahale ve ikazlar ivedilikle yapılabilecek.