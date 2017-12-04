Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

2020 yılında yaklaşık 50 milyar cihazın birbiriyle iletişim hâlinde olacağı tahmin edilirken, akıllı üretimle kurulacak ekosistem, küresel ticaret hacminin yüzde 46’sını etkileyecek. Endüstri 4.0 rüzgârından en çok ekmek yemesi beklenen sektörlerden biri ‘robot teknolojileri’ olacak. IFR’nin araştırmasına göre; 2019 yılında 1,4 milyon yeni robot çalışmaya başlayacak. Peki, rekabette önde olmak isteyen işletmeler için hız, verimlilik ve kazanç anlamına gelen yapay zeka, diğer yanda acaba ne gibi değişikliklere yol açacak? Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenecek İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu da dijitalleşen dünyada yeniden şekillenecek olan insan kaynakları politikalarına ışık tutacak. Türkiye’yi dijital çağın rekabetçi ortamında ileriye taşıyabilecek konuların tartışılacağı etkinlik öncesinde gazetemize açıklamalarda bulunan InspriedView LLC Yönetim Kurulu Başkanı-Partneri Christian Frei; Endüstri 4.0 devriminin sebep olacağı riskleri minimize etmenin yolunun iş modelindeki dönüşümden geçtiğini söyledi. Frei, dünya için ciddi fırsatlar barındıran endüstri dönüşümünde önem arz eden konu başlıklarını, “müşterilerin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi, kültürel değişim, sürdürülebilir inovasyon yönetimi ve açık fikirli olma değerleri” şeklinde sıraladı. Bireysellik, ekoloji, sağlık, güvenlik, mobilite ve bağlanabilirliğin günümüzün sadece birkaç mega trendi olduğunu paylaşan Frei, markaların, başarılı olabilmek için ürünlerini bu sosyal değişimlere paralel tasarlamasının önemine işaret etti. Frei, özellikle küçük işletmelerin, sosyal değişimleri daha hızlı bir biçimde gerçekleştirebileceği için Endüstri 4.0’ı yakalamaları noktasında avantajlı konumda bulunduklarını kaydetti.