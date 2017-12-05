Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gramı güne düşüşle başladı. Peki altın fiyatlarında son rakamlar ne oldu. Gram altında son fiyat ne, çeyrek altın kaç para, cumhuriyet altının fiyatı da dahil olmak üzere son fiyatlar bu haberde. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 159 liradan tamamladı. Gram altın, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 158,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.275,2 dolardan alıcı buluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini söyledi.



Memiş, altının gram fiyatındaki düşüşlerin kademeli olarak devam edebileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 158,2 liranın destek, 159,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Altının ons fiyatındaki düşüşlere de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Memiş,"ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in açıklamaları ABD tarafında tekrar siyasi risk algısı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Memiş bugün Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek, 1.295 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.