Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 değer kazancıyla 105.889,01 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 674,14 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,47 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla artan yüzde 1,03 ile ticaret oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kazancıyla 105.214,87 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun, yurt dışında Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç, 103.500 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.