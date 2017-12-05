Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşti. Otomobil sahipleri hangi araç için ne kadar MTV ödeyeceğini merak ediyor. 2018 MTV hesaplaması nasıl yapılır? Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşti.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

31 Aralık'tan önce kayıt edilen araçlar için eski sistemde vergi alınacak. 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için taşıt değeri dikkate alınacak.



2018 MTV HESAPLAMA VE ÖDEME SAYFASI

2018 MTV ORANLARI – (MTV NE KADAR OLDU?)



MTV ne kadar oldu? Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL’yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL’yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak.







MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi yılda iki taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor.

MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.





HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?



Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.





2018'DE ÖDENECEK YENİ VERGİ TUTARLARI (2018 MTV DETAYLARI)

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR MTV

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi tutarı: 743 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)





1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi: 1294 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.





1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi: 2 bin 284 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.





1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi: 3 bin 598 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.





2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi: 5 bin 396 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.





4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR

31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:

2018'deki vergi: 29 bin 483 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

31 ARALIK 2017 ÖNCESİ TESCİLLİ ARAÇLAR





1 OCAK 2018 SONRASI TESCİLLİ ARAÇLAR