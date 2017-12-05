Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadrosuz yüz binlerce çalışana hakkının verilmesi için talimat verdi. Sona gelinen çalışmalar devrim niteliğinde. 450 bin taşeron çalışan tam kadro alacak. Ocak 2018'de Meclis'te oylanacak düzenleme mevsimlik geçici işçilerle birlikte 900 bin kişiyi etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.



İşte Bakanın ağzından madde madde yeni düzenleme:

450 BİN TAŞERON ÇALIŞANA TAM KADRO



-Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda.

ÖZEL FIRMALAR ARADAN KALKIYOR



-Belediye ve İl Özel İdarelerinde çalışan taşeron kardeşlerimiz içinde, aradan taşeron firmaları kaldırıyoruz ve belediyelerin iştiraklerinde, iktisadi teşekküllerinde istihdamlarını sağlıyoruz. İştiraklerin daimi işçi statüsünde olacaklar.

4C'DEN 4B STATÜSÜNE...



-4C statüsündeki kardeşlerimizin talebi de 4B statüsüne geçmekti. Onları 4B statüsüne geçiriyoruz.

MEVSİMLİK İŞÇİLER DE UNUTULMADI



-Mevsimlik geçici işçilerimiz var. Onların da yıllardır talepleri vardı. 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Onların çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik.

DEVRİM 900 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK



-Toplamda 900 bin işçilerimizi ilgilendiren gerçekten önemli bir çalışma.

2018 OCAK AYINDA MECLİS'TE



-En kısa zamanda yasal zemine kavuşturacağız. 2018 Ocak ayı yetiştirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok geniş kapsamlı yapma imkanı bizlere kavuşma vesilesi oldu.

MALİYE VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR



Başbakanımız tüm çalışmalarda koordinasyon anlamında bizlerle birlikteydi. Maliye Bakanlığımız, iki bakanlığın bürokratları uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz.

SENDİKAL HAKLAR KORUNACAK



Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Çalışma barışı, huzuru anlamında bir sıkıntı çıkmaması açısından süreci sendikal örgütlülükle, sözleşmelerle sürdürmüş olacağız.

GEÇİŞLER ÜÇ AYDA TAMAMLANACAK



Bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul’da görüşeceğiz, hemen uygulamaya geçeceğiz. Bizim planımızda inşallah uygulamaya geçtikten sonra üç ay içinde geçişleri tamamlamak. Büyük bir iş, kapsamlı bir iş. Aracı, alt işveren şirketler var. Onların sözleşmeleri fesh edeceğiz. Onlarla ilgili düzenlememiz olacak.

MAAŞLAR AYNI KALACAK



-Taşeron çalışanların kadroya geçerken maaşlarının mevcut şartlarıyla devam edecekler.