Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yapılacak düzenlemeler ile hukuka aykırı ve haksız emsal artışı sağlayan, dikey mimariyi teşvik eden, şehir siluetini bozan imar planı değişikliklerinin önüne geçilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada “Yeni düzenlemeler ile imar rezaletine son vereceğiz.” dedi. Belediyelerde imarla ilgili düzenlemeler konusunda, imar rezaletine son verecek tedbirlerin taslakta yer aldığını, bunların önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceğini söyleyen Özhaseki “Biz şu ana kadar vatandaşın imarda şikâyetçi olduğu ne varsa hepsiyle ilgili hazırlıkları yaptık. Zannedersem sene başından sonra bunu getireceğiz.” diye konuştu. Kanunda parsel bazlı yoğunluk artışı denilen ve haksızlığa yol açan maddeler bulunduğunu vurgulayan Özhaseki “Bunları yasaklıyoruz. Yani hiç kimse gelip de ‘Benim parselime biraz daha yükseklik verin’ diyerek sebepsiz yere yükseltemeyecek.” bilgisini verdi. Özhaseki verilmiş haklar ve devam eden projelerin planlamadan etkilenmeyeceğini belirterek “Hakkın 10 kat ama 5’ini kestik diyemeyiz.” ifadesini kullandı.