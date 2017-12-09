Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece sektörün toplam ihracatının yüzde 27,3’ü İstanbullu şirketler tarafından karşılandı. Türkiye’de savunma ve havacılık sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler 11 ayda 1 milyar 536 milyon 238 bin dolarlık dış satıma imza attı. Söz konusu rakamın 419 milyon 26 bin dolarlık kısmını, merkezi İstanbul’da bulunan şirketlerin ihracatı oluşturdu. Böylece savunma ve havacılık sanayi sektörünün ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatının yüzde 27,3’ünü İstanbullu şirketler karşıladı.



TOPLAM 56,9 MİLYAR DOLAR

TİM verilerine göre, yılın 11 ayında, merkezi İstanbul’da bulunan ihracatçı şirketlerin toplam ihracatı 56 milyar 984 milyon 705 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakam geçen yılın 11 ayında 52 milyar 245 milyon 93 bin dolar düzeyinde bulunurken, bu da İstanbullu şirketlerin ihracatında yüzde 9,1’lik artışa işaret etti. İstanbullu şirketler, 2016’nın ilk 11 ayında 5,7 milyar dolar olan ihracatlarını, bu yılın aynı döneminde 6,1 milyar dolara yükseltirken, otomotivde 5 milyar dolardan 5,2 milyar dolara, savunmada 271 milyon dolardan 419 milyon dolara yükseliş sağladı.