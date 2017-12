Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Sanal para birimi Bitcoin’in rekorlarına her gün yenisini ekliyor. 12 Aralık’ta 5.500 dolar olan Bitcoin’in değeri geçen cuma günü 9 bin dolara dün de 19 bin dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin’in özellikle ABD borsalarında işlem görme tarihi yaklaştıkça dalgalanmalar da artıyor. Gözler bu sebeple pazartesiye çevrilmiş durumda. ABD’nin önde gelen opsiyon ticaret borsası CBOE (Chicago Board Of Trade) daha önce yaptığı açıklamada Bitcoin ile vadeli işlemlerin 10 Aralık pazar günü başlayacağını duyurmuştu. Benzer şekilde, The Cboe Futures Exchange de 10 Aralık’ta Bitcoin ile vadeli işlemlere başlamayı planlıyor. Dolayısıyla pazartesi günü Bitcoin açasından tarihî bir güne tanıklık edecek. Bu, Bitcoin’in finansal piyasalar açısından artık kabullenildiği anlamına geliyor. Bir başka deyişle Bitcoin ilk defa legal olarak işlem görmeye başlıyor. CBOE’nin ardından dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası CME de Bitcoin vadelilerini 18 Aralık’ta işleme açacak.

19 bin dolar ile yeni bir rekora imza atan Bitcoin’inde ise herkes madencilerin pazartesi günü alacağı tavrı merak ediyor. Şu anda madencilerin elindeki 230 bin adet Bitcoin işlem için bekliyor. Bitcoin’in borsadaki seyrine göre madencilerin pazartesi satım kararı alması sert yükseliş ya da düşüşlerin yaşanmasına sebep olabilir. Yani yatırımcılar kara pazartesi yaşama ihtimali bunuluyor.



DEVLETLERDEN KARŞI HAMLE



Öte yandan Bitcoin’e yönelik yeni yasaklama haberleri gelmeye devam ediyor. Güney Kore hükümeti aldığı kararla Bitcoin vadeli işlemlerini yasaklarken Çin hükûmeti ise ekim ayı başında sanal para birimleri üzerindeki regülasyonları sıkılaştırarak, sermayenin kayıt dışı yollardan ülke dışına çıkmasını engellemeye çalışıyor. Son olarak Endonezya Merkez Bankası da dijital para transferlerinin yasaklanacağını duyurdu.



60 milyon $’lık Bitcoin çalındı

Bitcoin’in değeriyle paralel olarak siber saldırılar da artıyor. Her geçen gün daha sofistike hâle gelen saldırıların son kurbanı ise Slovenya merkezli kripto para borsası Nicehash oldu. Nicehash’in açıklamasına göre saldırı sırasında değeri 60 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 4.700 Bitcoin çalındı. Saldırı sonrası tüm işlemleri durduran Nicehash yetkilileri, resmî yetkililerle konuyu araştırmaya devam ederken, kullanıcılara da acil olarak giriş bilgilerini değiştirmeleri tavsiye

edildi.

1.500 ADET BITCOIN DOLAŞIMDA



Türkiye’de günlük 22,5 milyon liralık alım satım yapılıyor

Dünya üzerinde 400 milyar dolar değerinde 1.300’e yakın kripto para tedavülde bulunuyor. Bunların en büyünü ise Bitcoin. Şu ana kadar 16,7 milyon adet Bitcoin üretimi yapılırken bunun iki milyon adedi bugüne kadar hiç işlem görmemiş. Bitcoin piyasasında günde ortalama 20 milyar dolarlık alım satım yapılıyor. Bitcoin’in toplam değeri ise 255 milyar dolar civarında. Türkiye’de günde 1.500 adet Bitcoin işlem görürken bunun alım satım hacmi 22,5 milyon lirayı buluyor.