Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, markaları ve dijitale yapılan reklam yatırımlarını korumak amacıyla kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformuna (GÜR) destek geldi. Tüfenkci dijital reklamcılıkta sahtecilikle mücadele ederek hem tüketicilerin hem de reklam verenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapılacağını bildirdi. Tüfenkci, dijital mecrada şeffaflık ve güvenin esas olması gerekirken ihlallerin arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti: GÜR’ün kurulmasına ilişkin mutabakat metni, 23 Kasım Perşembe günü imzalandı. Bu platform, markalarla dijitale yapılan reklam yatırımlarını korumak, yasa dışı uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğini gidermek ve dijital reklamcılıkta sahtecilikle mücadele ederek hem tüketicilerin hem de reklam verenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapacak. Platformun, yayıncılara, ajanslara ve reklamlara muhatap olan tüketicilerimize önemli yararlar sağlaması ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunması bekleniyor.

Dünya genelinde reklam yatırımları 2016 yılında 546 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu tutarın yaklaşık 194 milyar doları dijital reklamlara ayrıldı. Yatırımların bu yıl sonunda 584 milyar dolar, dijitalde ise 229 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise 2016 yılında tüm reklam mecralarında yaklaşık 7 milyar 635 milyon lira olan reklam yatırımlarının 1 milyar 872 milyon lirası dijital reklamlara ayrıldı. Bu yılın ilk altı ayında ise dijital reklamlara ayrılan pay 1 milyar 63 milyon lira olarak gerçekleşti.