Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin çeyrek puan artırılması yönünde karar çıktı.

Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı ile ABD'de faizler yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseldi.

Fed'in para politikasını belirleyen FOMC üyeleri Aralık ayı toplantısında böylelikle 2017'nin üçüncü faiz artımını yapmış oldu. Fed 2018 yılında da 3 faiz artışı öngörüyor.

Fed'in Aralık ayı faiz artışına muhlaefet eden iki FOMC üyesi Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari oldu. İkisi de 2018'de FOMC'de yer almayacak.

FOMC üyeleri Haziran'da paylaştıkları son projeksiyonlara göre büyüme tarafında daha iyimser. 2018 büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Öte yandan ABD'de aynı dönemde işsizlik oranı tahmini de yüzde 4'ün altına inerek 3,9'a düştü. İşsizlik oranı 2019 için de yüzde 3,9 olarak öngörülüyor.

Fed'in izlediği enflasyon göstergesi PCE tarafındaki tahmin ise yüzde 1,9 olarak değişmese de genel eğilimde sınırlı bir aşağı iniş var. 2019-2020 tahmini ise yüzde 2.

DOLARDA SON DURUM

Gün içinde 3.86'ya kadar yükselmiş olan dolar, Fed'in kararı öncesinde 3.81'e kadar gerilemişti.

Karar sonrasında ise Dolar/TL'de henüz hareketlilik yaşanmadı.

Dolar şu sıralar, 3.81 - 3.82 bandında seyrediyor.