Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım ayındaki yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 11 oldu. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise toplam yolcu sayısı 28 milyon 735 bin 134 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın ilk 11 ayına oranla yüzde 5 arttı. Geçen yıl Kasım ayında yolcu sayısı 2 milyon 292 bin 772 olurken, ilk 11 aydaki toplam yolcu sayısı ise 27 milyon 430 bin 868 olarak gerçekleşmişti. Öte yandan dış hat yolcu sayısı yılın ilk 11 ayında 9,5 milyon olurken, artış oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 19,2 milyon olarak gerçekleşti. İç hat yolcusundaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 oldu.