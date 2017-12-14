Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Bitcoin dünyanın ortak para birimi olma yolunda hızla ilerliyor. Yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Bitcoin ile alışveriş için Türk e-ticaret siteleri de kolları sıvadı. Türkiye’de Bitcoin alım satımına aracılık eden BTC Türk’ün Genel Müdürü Alphan Göğüş sanal para ile internet üzerinden alışveriş konusunda e-ticaret siteleriyle görüşme hâlinde olduklarını belirterek, satışlara aracılık edeceklerini söyledi. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Göğüş “Biz satışlarda Bitcoin’in TL’ye, TL’nin de Bitcoin’e çevrilmesinde aracılık edeceğiz. Bir anlamda takas rolümüz olacak. Alım satımlarda küçük bir komisyon alacağız. 2018’in sonuna kadar Bitcoin ödeme kanalı olarak önümüze çıkacağını düşünüyorum. Şu an Türkiye’de Bitcoin ile alım satım çok az. 2018 yılında ek hizmetlerle bu artacaktır. Keşke Türkiye’de takas bankası gibi bir banka olsa da bu tür işlemlere aracılık etse. Bizde Bitcoin saklama derdinden kurtulsak” diye konuştu.

Bitcoin’e olan talebin 2017 yılında arttığını özellikle son bir ayda 3 kat artış gösterdiğine dikkat çeken Göğüş “Kasım ayında BTC Türk üzerinden bir günde ortalama 250 Bitcoin’in alım satımına aracılık ediyorduk. Son bir ayda 750 oldu. İnanılmaz bir talep var. Özellikle beyaz yakalılar Bitcoin’e ciddi yatırım yapıyor. Ethereum’da da benzer bir durum yaşanyor. Orada da günde 5 bin adetlere ulaştık” diye konuştu.

AK MERKEZ’E TAŞINIYOR

Artan talebi bağlı olarak ofislerini de daha büyük bir yere taşıma kararı aldıklarını dile getiren Göğüş, “İstanbul AK Merkez’de bin metrekarelik bir kat kiraladık. Yakın zamanda oraya taşınacağız. Daha önce ofisimizde 4 kişi çalışıyordu. İş yoğunluğu arttığı için 12 kşiye çıktı. Bu gidişle sanırım 40-50 kişilik bir kadroya ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Göğüş, 2018 yılında yeni para birimlerini de kullanıma sunacaklarını bildirdi. BTC Türk üzerinden şu anda Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapılabildiğini anlatan Göğüş, güçlü ve piyasa değeri yüksek 3-5 tane para birimini de kullanıma sunacakların kaydetti. Göğüş Litecoin öncelikli olacağını söyledi.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Sanal para almak için öncelikle aracı kurumdan hesap açmalısınız. Türkiye’de bu konuda BTC Türk hizmet veriyor.

- Güvenliğinden emin olmadığınız aracı kurumlardan sanal para almayınız. Özellikle yurt dışından alım yapanlar buna dikkat etmeli.

- Paralarınız için mutlaka bir cüzdan oluşturun. Ya da USB benzeri cihazlarda korumaya alın

- Dünyada 1.300’e yakın sanal para var. Fiyatı düşük işlem hacmi yüksek olanları yatırım amaçlı olarak tercih edebilirsiniz?

- Sürekli yükselen bir trend var. Bu trendi iyi izlemeli. Çünkü sert yükselişler gibi sert düşüşler de mümkün.

- İleride yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı ana paranızı çekin, kârınızla devam edin.

ŞİMŞEK: BİTCOİN'DEN UZAK DURUN

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından sanal para Bitcoin konusunda yatırımcıları uyardı. Şimşek, Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir” ifadelerini kullandı.

Tarihe “lale çılgınlığı” ve “lale balonu” dönemi olarak geçen olay, 1600’lü yıllarda Hollanda’da ortaya çıkmıştı. O dönem, lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve ardından sert düşüşü bu şekilde nitelendirilmişti. Ekonomi çevreleri, son dönemde Bitcoin’de yaşanan ani yükseliş ve inişleri de lale çılgınlığı yaşanan döneme benzeterek yatırımcıları uyarıyor.

JAPON ŞİRKET MAAŞLARI BİTCOİN İLE ÖDEYECEK

Japonya’da bir şirket maaşları Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı. GMO İnternet Group adlı şirket mart ayından itibaren 4 bin çalışana maaşlarının 100 bin yenlik (yaklaşık 870 dolar) kısmını istemeleri durumunda kripto para birimi ile alabileceğini açıkladı.