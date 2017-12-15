Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Boğazlarında Yerli ve Milli Gemi Trafik Sistemi İmza Töreni’ne katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada Bakan Arslan, “Hazıra konabilirdik, hazır test edilmiş, daha önce uygulamaya girmiş sistemler var, onların birini satın alıp yolumuza devam edebilirdik. Ancak 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın ‘Dışa bağımlılığımızı azaltmazsanız özgürleşemezsiniz, dışa bağımlılığımızı azaltmazsanız kararlarınızı kendiniz alamazsınız’ talimatını hep kulağımıza küpe yaptık” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, Savunma Sanayi Müsteşarlığının sadece savunma amaçlı sistemler geliştirmediğini anlatan Arslan, “Savunmamızı güçlendirdikçe, savunmamızı dışa bağımlılıktan kurtardıkça yerli ve milli gemiler de dahil aynı zamanda kabiliyetlerimizi artırıyoruz. Bu kabiliyetleri bugün de görüyoruz ki başka alanlarda kullanma şansınız doğuyor” ifadelerini kullandı.



"MİLLİ VE YERLİ OLARAK KABİLİYETLERİ ÇOK DAHA ÜST SEVİYEDE OLAN YENİ BİR SİSTEM KURUYORUZ"

Türk Boğazlarında Yerli ve Milli Gemi Trafik Sistemi’ne ilişkin Arslan, “Milli ve yerli olarak kabiliyetleri çok daha üst seviyede olan yeni bir sistem kuruyoruz. Sadece gemi trafik hizmetleri sisteminin yeniden ve daha üst seviyede yazılması, hazırlanması, kurulması değil, yeni sistemlerle ilgili de ihale süreçlerimiz olacak. Bu işbirliği bundan sonra da diğer işbirliklerinin yolunu açmış olacak. Bununla da kalmayacağız, bu kabiliyetimizi artık biz dışarıya vereceğiz. Biz başkalarının yaptığı gibi damla damla vererek ve adeta burnumuzdan getirerek yaptıkları paylaşımlarda olduğu gibi değil, cömertçe, ortak olarak yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapacağız. Elde ettiğimiz kabiliyetleri bütün bu ülkelerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Bakan Arslan, denizcilikle ilgili ise, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ı deniz taşımacılığıyla gerçekleştiriliyor. Deniz yolu yüklerin tek seferde, büyük miktarlarda, ucuz, çevre dostu ve emniyetli bir şekilde taşınması imkanını sağlıyor. Bu havayolu taşımacılığına göre 14 kat, karayolu taşımacılığına göre 6,5 kat, demiryolu taşımacılığına göre de 3,5 kat daha ekonomik bir taşıma türüdür. AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır göreve geldiğimiz günden beri denizciliğin önemini bilerek, çok bu sektörün stratejik sektör olduğunu düşünerek bu sektöre çok ciddi kolaylıklar yaptık. Sektör 15 yılda adeta sadece denizcilerimizin değil, denizlerimizin yolunu açık etmek adına ne gerekiyorsa yapıldı. Bu konuda yasal düzenlemeler başta olmak üzere hem sektörün hem ticaret erbabının önünü açtık. Uluslararası liman sayısını arttırdık, 174 uluslararası limanımız var. Gemileri uydu yoluyla izleme imkanı sağlayan uzak mesafeden gemilerin tanımlanması ve izlenmesi sistemini kurduk. Şu anda Türk boğazları, özellikle Türk bayraklı gemileri kara sularımızda takip ediyoruz. Boğazdan yılda 50 bin gemi geçiyor. Ortalama 10 bin tehlikeli madde taşıyan gemi geçiyor, bu yılda yaklaşık 140 milyon ton petrolün boğazlardan geçmesi anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“PROJE BEDELİ 59 MİLYON TÜRK LİRASI”

Gelişen teknolojiler karşısında günümüz ihtiyaçlarını karşılamak adına sistemleri yenileme ihtiyacı olduğunu kaydeden Arslan, "Bu imza töreni bu anlama geliyor. Sistemleri yenilerken dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıp çok daha güvenli bir sistem kurmuş olacağız. 15 yıldır yaptığımız gibi milli ve yerli imkanlarda bu sistemi en iyi şekilde kurup, burada da kalmayıp ihracatını yapacağız. HAVELSAN ve ASELSAN birçok kabiliyetleri olan, iş yapan güzide kurumumuz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzle yaptıkları bu işbirliği çerçevesinde inşallah bundan sonra hem kaynak kodları ülkemizde olacak hem bilgi güvenliği anlamında çok önemli bir iş yapmış olacağız. Gemilerden kaynaklanabilecek emniyet risklerinde daha da aşağıya indiren bir sistemi kurmuş olacağız. Proje bedeli 59 milyon Türk lirası. Hiç şüpheniz olmasın ki ülkemiz imkanlarıyla yapmasaydık belki bunun iki üç misli rakamlardan bahsediyor olacaktık. Dolayısıyla rakam sizi aldatmasın ama rakam dışa bağımlığın azaltılması konusunda önemli" dedi.

Bakan Arslan, şöyle konuştu:

"En önemlisi de inşallah bundan sonra insansız gemi trafik hizmetleri kulelerinde bulunan radar ve otomatik tanımlama sistemlerinden alınan denizüstü verileri Gemi Trafik Merkezinde bulunan operatörlerin önüne ekranlara aktarılabilecek. Boğazlardan geçen gemilerin bilgileri kendi güvenli veri tabanımızda sağlanabilecek. Gemilere ait bu bilgiler anlık olarak ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda da oluşturulacak sistemle entegre sistemle paylaşılabilme imkanı sağlayacak. Nitekim yedekleme kapasitesi artırılacak. Radyo yön bulucular ile de yoğun gemi trafiği olan bölgelerde telsiz çağrılardan gemiler tanımlanabilecek, verilerin ve görüntülerin analizi yapılabilecek. Gemi manevralarına esas ani değişimler veya karşı yönden gelen geminin çatışma riski sistem üzerinden tehlike sinyali diye verilerek uyarı yapacak. Türk boğazlar bölgesinde bulunan 16 trafik gözetleme istasyonuna 14 yeni kamera kurulacak, bu kameraları da yine HAVELSAN ve ASELSAN geliştirmiş olacaklar.”

"15 NİSAN 2019’DA HİZMETE SUNMUŞ OLACAĞIZ"

“16 ay içerisinde inşallah bu projeyi bitirip 15 Nisan 2019’da hizmete sunmuş olacağız” diyen Arslan, “Bu imza parasal değer olarak çok yüksek paralara tekabül eden bir imza olmayabilir ama milli ve yerlilik, dışa bağımlılığın azaltılması adına çok anlamlı ve önemli bir imza. Buradan elde ettiğimiz kabiliyetlerle inşallah biz katma değeri yüksek olan ihracatın da önünü açmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Arslan, Bakan Canikli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay proje için imzaları attı.