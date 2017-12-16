Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılması için çok yoğun bir süreç başlatıldığını söyledi. Son iki yılda güneş ve rüzgâr başta olmak üzere 7 bin megavata yakın yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim santralinin devreye alındığını dile getiren Albayrak; Türkiye’nin petrol ve doğalgazda yüzde 90’ın üzerinde dışa bağımlı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: İthalata bağımlılığın kontrol altına alınması noktasında, kaynak ve güzergah çeşitliliğini en üst noktaya taşımak için çok yoğun çalışıyoruz. Depolama ve LNG alanında son iki yılda çok önemli altyapı yatırımları hayata geçirildi. Hatay Dörtyol’da, Türkiye’nin ikinci FSRU LNG tesisinin açılışını bu ay ya da ocakta, rekor bir sürede, iki yılda devreye almış olacağız. 2015 yılının aralık ayına 190 milyon metreküp olan sisteme günlük gaz basma kapasitesi, 288 milyon metreküpe çıkıyor. Doğalgaz, 78 il ve 390 ilçeye ulaştı. 2018 sonuna kadar da 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış olacak. Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye ulaşacak yeni sondaj gemileriyle birlikte hem Akdeniz’de hem de Karadeniz’de, Türkiye kendi gemileriyle kuyuları kazmaya başlayacak. Bütün dünyaya sesleniyorum, artık bundan sonra Akdeniz’de sondaj, petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye’nin sahip olduğu, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız. Kimse kusura bakmasın. Amerika’da 99, Avrupa’da 132 olmak üzere dünyada toplam 448 nükleer santral faaliyette, 58’i de inşaat hâlindedir. Bu kapsamda da Türkiye için çok önemli bir stratejik anlam ifade eden Akkuyu ve Sinop’taki santrallerimizde önemli aşamalar kaydedilmiş olup, hızla süreçler devam etmekte. Üçüncü santralle ilgili çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor.

Millî güneş panelleri geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, son 12 yıldaki bütün elektrik yatırım kapasitesinin yarısından fazlasının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan olduğunu belirterek, Türkiye’nin, Avrupa’da jeotermalde birinci, biyokütlede ikinci, güneşte üçüncü, rüzgârda dördüncü, hidroelektrikte ise beşinci sırada bulunduğunu söyledi. Albayrak “Önümüzdeki 10 yıl içinde rüzgâr ve güneşin her biri için 10 bin megavat ilave kurulu gücü devreye alacağız. 2018 bitmeden Türk malı ilk güneş panelleri Türkiye’de üretilmeye başlanacak” diye konuştu.