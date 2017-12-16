Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta sergilediği dalgalı kurun ardından şimdi gözler bugün fiyatların ne kadar olacağına çevrildi. Çok sayıda yatırımcısı olan altın, bugün yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın, Fed'in 2018 yılına ilişkin üç faiz artırımı öngörüsünü korumasıyla birlikte üç haftanın en güçlü günlük kazancını korudu. Fed'in projeksiyonunu koruması, merkez bankasının güçlü ekonomi sinyallerinden destek bularak daha hızlı bir tempoda sıkılaştırmaya gideceği endişelerini azalttı. Altın piyasasının en çok değer gören ürünleri çeyrek altın ve gram altında değerler değişti. Peki çeyrek altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili detaylar...

Gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,47 oranında değer kazanarak 154,61 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 254, Cumhuriyet altını 1.039 liradan satılıyor. Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.257 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Altının gramı dün güne düşüşle başladı. Gram altın 153,5, çeyrek altın 252, Cumhuriyet altını 1.027 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 153,5 lira seviyesinde dengelendi.