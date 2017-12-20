Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 memur maaşı hesaplama işlemleri bu haberde yer alıyor. 2018 memur enflasyon farkını arayanlar 2018 memur maaşı hesaplama işlemlerini taramaya başladı. 2017 yılının sonuna gelinirken çalışanı, emeklisi, memuru 2018 zam oranlarını merak ediyor. Özellikle memurlar, 2018 memur enflasyon farkını araştırarak 2018 memur maaşı hesaplama işlemlerini öğrenmeye çalışıyor. 2018 memur enflasyon farkına göre şekillenen memur maaşları, 2018 yılına girilirken az çok belli olmaya başladı. Bunun yanında emekliler de 2018 emekli zammı hesaplama işlemlerini de sorguluyor. Peki 2018 emekli maaşı zammı hesaplama nasıl yapılır, memur maaşları 2018 yılında ne kadar olur, 2018 memur maaşı hesaplama işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

2018 memur enflasyon farkı ortaya çıkınca 2018 memur maaşı hesaplama işlemleri yapılabiliyor. Senelerini çalışma hayatına adamış olan emeklilerin de gözü yeni yılın ilk günlerinde olacak. 2018 emekli maaşı zammını merak eden emekliler, emekli maaşı zam oranlarını heyecan içerisinde sorguluyor.

2018 memur maaşı hesaplama

2018'de En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? 2017 yılının son 6 aylık enflasyon rakamına göre 2018 yılının ilk yarısında ocak ayında memura yapılacak yüzde 4 lük zam ile en düşük maaş 2.829.84 TL olacak.

MEMUR ZAMMI 2018 SON DAKİKA!

Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük maaş 2 bin 721 liradan 2 bin 829 liraya ulaşacak. En yüksek maaş da 10 bin 435 liradan 10 bin 852 liraya çıkacak. Ayrıca ocak ayında 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine ek zam var.

AGİ YÜKSELECEK

1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.

HÜKÜMET NE KADAR ÖNERMİŞTİ?

Memurlarla toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde hükümetin yeni teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. Sarıeroğlu teklifi revize ettiklerini belirtip şunları söylemişti; “Teklifimiz; 2018’in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimizi, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza illetim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecekler.”

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2018 Ocak ayında, memur ve emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın dışında en az yüzde 1 de enflasyon farkı alırlar. Böylece en düşük memur maaşı 2 bin 857 liraya, en düşük emekli aylığı da 1.964 liraya yükselecek. Yeni yılda en düşük işçi emekli aylığı da 1.472 liraya çıkacak.

Yeni yıla sayılı günler kala 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memur, 2018’in başında alacağı zammı merak ediyor. Milyonlarca memur ve emekli gün sayıyor İşte 2018in zamlı maaşları...

Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Önce, memur emeklileri ile görevdeki memurların yeni yılda alacakları zam ile başlayalım. Kısa bir bilgi vereyim. Memur ve emeklileri; geçmiş yıllarda yapılan toplu sözleşmeye göre zam oranları, 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti. Ocak ayında enflasyon kaynaklı bir fark oluşmadı, temmuz ayında ise yüzde 2.89 fark oluştu ve zam oranı yüzde 6.89 oldu.

2018 memur enflasyon farkına göre en az yüzde 5 zam

2017 Ağustos’unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Şimdilerde merak edilen ise, enflasyon farkı oluşup oluşmayacağı?

Hemen söyleyeyim, enflasyon farkı oluşacak. Ne kadar derseniz; malum, enflasyon rakamları her ayın 3’nde açıklanıyor ve maaş zammına konu olacak enflasyon da 3 Ocak 2018’de açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon yüzde 4.94 olduğuna göre, şimdiden yüzde 0.94’luk enflasyon zammı kesin gözüküyor. Daha açık bir anlatımla, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da en az yüzde 1 olur; böylece memur ve emeklileri 2018’de maaşlarını en az yüzde 5 zamlı alır.

Buna göre; 2018’in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.964,5 liraya yükselecek. En yüksek maaş ise 10.435 liradan 10.956 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de artacak. Maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alacak. Ayrıca, zamlı maaşlara paralel memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak.

2018 emekli zammı hesaplama

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Ocak zammına. 6 aylık enflasyon rakamı 3 Ocak 2018’de açıklanacak olmasına karşın, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5’e yakın zam kesin. Buna göre, 2018’in ocak ayında en düşük SSK emekli aylığı 1.402 liradan 1.472 liraya en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.256 liradan 1.318 liraya yükselecek. Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerine çıkacak. Yeni sene ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ek ödemeleri de artacak.