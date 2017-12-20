Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,25’lik yükselişle tamamladı. Endeks 277,56 puanlık artışla 110 bin 454 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Holding endeksi de yüzde 0,27 arttı.