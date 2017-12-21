Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hububat grubu çeltik,buğday, yağlık ayçiçeği, dane mısır prim desteği TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 ile bitenlere 22 Aralık 2017 Cuma günü, 6 ve 8 ile bitenler ise 29 Aralık Cuma günü saat 18.00 'dan itibaren ödenmeye başlanacak olup yaklaşık 17 milyon TL destek ödenecektir. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.