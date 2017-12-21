Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,10 puan (yüzde 0,11) azalışla 24.726,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,22 puan (yüzde 0,08) kayıpla 2.679,25 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 2,89 puan (yüzde 0,04) düşüşle 6.960,96 puana geriledi. Analistler, yatırımcıların vergi tasarısının Kongreden geçmesine olumlu tepki vermemesini, tasarının yasalaşacağının günler önce kesinleşmesine bağlıyor.