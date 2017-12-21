Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,10 puan (yüzde 0,11) azalışla 24.726,65 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,22 puan (yüzde 0,08) kayıpla 2.679,25 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 2,89 puan (yüzde 0,04) düşüşle 6.960,96 puana geriledi. Analistler, yatırımcıların vergi tasarısının Kongreden geçmesine olumlu tepki vermemesini, tasarının yasalaşacağının günler önce kesinleşmesine bağlıyor.
New York borsası sınırlı düşüşle kapandı
21.12.2017 - 01:24 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsası, günü vergi tasarısının ABD Kongresinden geçmesinin ardından sınırlı düşüşle tamamladı.
Etiketler : new york borsası,borsa,
529378 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/529378.aspx
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