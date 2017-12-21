Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TGRT Haber’de yayınlanan "Gündem Özel" programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yılbaşında uygulamaya konulacak ‘PTTKart’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, “PTT, içerde daha fazla iş yapabilmek adına E- Ticaret, HGS uygulamaları gibi birçok işlemi yapar hâle geldi. PTTKart’ı önümüzdeki yılbaşında uygulamaya başlatıyoruz” diye konuştu. PTT’nin, birçok bankanın olmadığı yerde bankacılık hizmeti verdiğini ifade eden Bakan Arslan,“4 bin 600 noktada bankaların verdiği hizmetleri veriyor ve bunun 1.800’e yakınında hiçbir banka bulunmuyor. PTT, bankacılık hizmetleri ile ilgili de ilave yasal yetkiler aldı. Önümüzdeki yıl PTTKart’ı çıkarttığımızda, insanlarımız kredi kartı işlemi ve nakit işlemi yapabilecek. Yani insanların kredi kartı ve anlık nakit çekim görevini görecek. Almanya ve İsveç dâhil dünyada 3 veya 4 ülkede uygulanıyor” ifadelerini kullandı. Arslan, bu kartın fonksiyonlarının üzerine ilave fonksiyonlar eklenerek hazırlanacak Türkiye Kart’ın projesinin de Başbakan Yıldırım’ın yapacağı tanıtım ile hizmete sunacaklarını kaydetti.

Kanal İstanbul’da kritik tarih: 2018

Ulaştırma Arslan, asrın projesi "Kanal İstanbul" hakkında da bilgi verdi. Arslan, İstanbul’u korumak, İstanbul’daki tarihî dokuya ve değerlere sahip çıkmak, Boğaz’daki tehlikeli yük hareketini azaltmak buna da alternatif bir su yolu kazandırmış olmak adına Kanal İstanbul’u yapıyoruz” dedi. Arslan, “Beş farklı alternatife indirdik. 5 alternatifle ilgili de bu sene Temmuz ayında etüt proje ve danışmanlık ihalesine çıktık. En doğru ve optimum maliyetli güzergâhı belirlemek üzere arkadaşlar çok yoğun bir mesai harcıyorlar. Etüt sonucunda biz en doğru alternatifi tespit edip, ÇED çalışmasını yapacağız. Etütlerini bitirip, ihaleye esas dokümanlarını hazırlayıp, inşallah önümüzdeki yılın ortalarına kadar Yap-İşlet-Devret modeli de dahil farklı Kamu-Özel İşbirliği modelleri de var, değerlendireceğiz” diye konuştu.