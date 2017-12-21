Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu programla Boğaziçi, Wharton, Illionis gibi dünya çapındaki üniversitelerden duayenlerin ders vereceği uzun soluklu bir eğitim yolculuğu hazırlandı. Pazarlama Master Programı, tüm yıla yayılan ve 100 saat eğitimle bir şirket içerisinde verilen en kapsamlı pazarlama programı olma özelliğini taşıyor. Turkcell olarak pazarlama farkındalığına yönelik çok kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattıklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün “Turkcell’i bölgede lider yapacak, en değerli varlığımız olan Turkcell çalışanlarının, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasını, küresel ürünleri doğru şekilde müşterilerine sunmasını ve ortak pazarlama bakış açısıyla hareket etmesini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın eğitime ve işinde profesyonelliğe verdikleri önemi de bu sayede anlamış oluyoruz” diye konuştu.