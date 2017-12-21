Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye olan Suzan Sabancı Dinçer Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak 2012’den bu yana bu yolda yürüdüklerini, şirketlerin yönetim kurulunda kadınların yer almasının diğer kadın yöneticileri cesaretlendirdiğini belirterek, “Bugüne kadar 90 kadın Menti ve 65 Mentor dâhil oldu. Toplam 90 kadın liderden 37’si, programda yer aldığı süre içinde bir ya da daha fazla yönetim kurulu üyeliğine atandı. Programın 3. Dönemi, aralık ayı itibarıyla başladı. Bağımsız yönetim kuruluna atanma beş, kendi şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanma 20 oldu. 20 kişi de farklı şirket ve dernekte yönetim kuruluna girdi. Yönetim kurullarında daha çok kadın için kota bekliyoruz. Bu yolda yürürken yanımızda daha fazla erkek görmek istiyoruz.” diye konuştu.