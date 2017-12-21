Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Tarımda son dönemin en çok tartışılan konularından olan fındık meselesine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, bütçe görüşmeleri sırasında noktayı koydu. Fakıbaba “137 bin ton fındık almışım, tam 1,5 katrilyon(milyar) para ödemişim, helalühoş olsun.” dedi. TMO’nun alımlarıyla fındığın 5 veya 6 liraya stokçuların eline geçeceğini ifade eden Fakıbaba “Fındık, piyasada hâlen 9-9,5 liradan satılmakta. Fındıkta istikrarı sağlayan TMO’dur, Tarım Bakanlığıdır. Tarım Bakanlığı olmasaydı, çok samimi söylüyorum fındık 5-6 liraya stokçuda kalacaktı.” diye konuştu. Fakıbaba, TMO tarafından 2017 yılında 2 milyon 50 bin ton buğday, 205 bin ton mısır, 5 bin ton kuru üzüm, 16 bin ton haşhaş kapsülü, 137 bin ton fındık alınıp karşılığında 3,4 milyar lira ödendiğini söyledi. Hedeflerinin tarım sigortalarında 2020’ye kadar gelir bazlı sigorta sistemine geçmek olduğunu söyleyen Fakıbaba “Bunu yakaladığımız takdirde buğday üreticisine, ‘maliyetin ne kadar, kazancın ne kadar olmalı ve bunun satışı ne kadar olmalı? Zaten sigortalısın, bunun altında satacak olursan o eksik kalan paranı alacaksın, yok fazlaya satmışsan zaten sigortaya ihtiyaç kalmayacak’ diyeceğiz.” dedi. Bakan Fakıbaba, ova sayısının bu yıl 250 olacağını, verimli sulama konusunda destekler sayesinde çok yol aldıklarını söyleyen Fakıbaba konuşmasında 76 ülkeye tohum satıldığını, tarım sektörünün yılı yüzde 3,3 büyümeyle kapatacağını ifade etti.