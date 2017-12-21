Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, “Vatandaşlarımız, çiftlikte üretilen balıkla ‘Denizden yeni topladık, getirdik’ diye kandırılabiliyor. Numaralandırma ve etiketleme sistemi bu tür aldatmaları ortadan kaldırır.” dedi. Etiketle balıkların denizden mi avlandığı, çiftlikte mi üretildiği; hangi denizden ve ne zaman toplandığı konularında bilgi bulunmadığını ifade eden Gözet, “Tüketici yediği balıktan dolayı bir rahatsızlık yaşarsa balığın geriye dönük kaydı çıkartılarak, sağlık sorununun neden kaynaklanmış olabileceği ortaya çıkartılabilecek. Diyelim ki bir semtte bir balık satıcısı veteriner hekim kontrolünden geçmemiş kaçak balık satıyor. Etiketleme sistemine ait numaralar olmadığı için o balıklhar satılamayacak, ceza uygulanacak.” dedi. Etiketleme için bakanlığın balık üreticisi ve avcılarına kasa başına 2 lira destek verilebileceği tavsiyesinde bulunan Gözet “Örneğin Karadeniz’de avlanan hamsinin kodu 1, Karadeniz’in kodu 2, Trabzon’daki balıkçılık hâlinin kodu 3 olabilir. Denizlerimiz de kodlanabilir. Kodlama hem çiftlik hem deniz avcılığı ürünü için kullanılabilir.” ifadesini kullandı.