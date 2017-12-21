Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel SARAYBOSNA

Çin’in ardından dünya 2’nciliği koltuğunda oturan Türk müteahhitleri dünya devlerini geride bırakmaya ve yeni başarı öyküleri yazmaya devam ediyor. Avrupa’nın ‘İpek Yolu’ olarak bilinen C-5 koridorundaki üç ayrı etap için düzenlenen üç ihaleyi de kazanan Cengiz İnşaat, toplam 355 milyon avro işi zamanından önce tamamlayarak AB’ye teslim etti. Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Direktörü Utku Gök, Budapeşte’den başlayarak Adriyatik denizine kadar inen ve Avrupa’yı birbirine bağlayan otoyolun Cengiz İnşaat tarafından yapılan bölümünün öyküsünü anlattı.

Avrupa’nın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlarken doğu ve batı koridorunu da tamamlayan C-5 otoyolunun hem ekonomik hem de stratejik önemi olduğunu anlatan Gök “Bizim için çok önemli olan iki şey daha var. Bunlardan biri dünyanın en büyük acılarının yaşandığı Bosna’nın ekonomik olarak ayağa kalkması, diğeri de Türk müteahhitlerinin gücünün Avrupa’da kabul edilmesi” dedi. Otoyolun ihalelerinin üç ayrı etaptan oluştuğunu ve üçü için de ayrı ihalelere çıkıldığını belirten Gök “Cengiz İnşaat olarak Bulgaristan’da yaptığımız otoyol projesi incelendikten sonra yeterlilik belgesi alan tek Türk firma olarak ihaleye katıldık. Bu ihalede Avrupa’nın dev firmalarıyla yarıştık. Üç ihaleyi de biz kazandık. 369 milyon avro tutarındaki işi, bütçesinin altında 355 milyon avroya bitirdik. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den başlayan otoyol, Bosna sınırlarından da geçerek Adriyatik kıyısına kadar iniyor. Otoyolun 360 kilometresi Bosna’dan geçiyor. Biz Cengiz İnşaat olarak bunun 20 kilometresini tamamladık. Bu 20 kilometrenin 5 kilometresi ise tünellerden oluşuyor. Avrupa’nın en uzun tünellerinden birini inşa ettik. Burada Yunanistan’dan başlayıp İtalya’ya kadar uzanan otoyol ile birleşiyor” dedi.

İşin hızı Avrupalıları şaşırttı

İhale tamamlanıp iş başladıktan sonra AB Komisyonunun işin devamına şaşırdığını anlatan Gök “Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Hak ediş istiyoruz, para geliyor. İş hızlı gittiği için tekrar para istiyoruz. Gelip kontrol etmek zorunda kaldılar. Çok şaşırdılar. Bu kadar hızlı devam eden bir işle karşılaşmadık dediler. Daha sonra Avrupalılar bizim çalışma hızımıza alıştılar ve hak edişlerimizi göndermeye devam ettiler” diye konuştu.

Bosna’daki işin tamamlanmasına rağmen makine parkını Türkiye’ye geri taşımayacaklarını sözlerine ekleyen Gök sözlerini şöyle sürdürdü: Bu iş için Bulgaristan’da yaptığımız Ljulin otoyolu referans oldu. Bu işi de zamanından önce ve bütçesinin altında tamamladık. Yeni ihalelerde bizim de olmamızı istiyorlar. Yakında burada yeni bir işe başlayabiliriz. Cengiz İnşaat’ın yurt dışında önemli bir deneyimi bulunuyor. Azerbaycan’da Şemkir Çayı üzerinde yer alan en büyük barajı Cengiz İnşaat gerçekleştirdi. Bu baraj Türk müteahhitleri tarafından yurt dışında yapılan en yüksek barajdır. Barajın mühendislik işleri dahil tamamı Türkler tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’den 1.000 işçi götürdük ve ülkenin hem tarım sulamasına hem de elektrik ihtiyacına katkıda bulunduk. Bu barajın toplam maliyeti de 948 milyon dolar. 2010 yılında tamamladığımız Irak Erbil Havalimanı’nda 1.500 kişiye istihdam sağladık. Hâlen yapımı devam eden Uluslararası Kuveyt Havalimanı Yolcu Destek Terminali projesinde 1.400 kişi çalışıyor, 2018 ortasında projeyi teslim edeceğiz.

Bin 800 kişiye istihdam sağladı

Otoyolun inşaatı süresince 1800 kişinin istihdam edildiğini anlatan Gök, “Çalışanlarımızın yarısını Türkiye’den getirdik. Kalan 900 kişiyi ise yerel halktan temin ettik. Ülke ekonomisine bu şekilde de katkı sağlamaya çalıştık. Bosna’nın nüfusu göz önüne alındığında 900 kişinin önemli bir istihdam olduğunu görüyoruz. Bu sadece otoyol değil, Saraybosna’nın acılarını hafifletecek bir yol aynı zamanda. Otoyol tamamlandıktan sonra Bosna’da neler değişiyor diye baktık. Bosna daha çok ihracat kanalları bulmaya ve daha fazla ihracat yapmaya başladı. Yabancı yatırımcılar Bosna’ya akıyor. Otoyolun tamamlanması ile birlikte toplam yatırım miktarı 6,6 milyar doları buldu” açıklamasını yaptı.