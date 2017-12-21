Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda başarının sırrının kooperatifçilikte yattığını belirterek, kooperatiflerin tarımsal pazar payının Türkiye'de yüzde 2'de kaldığını, buna karşın söz konusu oranın Hollanda'da yüzde 83'e ulaştığını bildirdi. Bayraktar, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada kooperatiflerin üye sayısının 1 milyarı bulduğunu, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde 250 kooperatif bulunduğunu, 5,4 milyon kişiye istihdam sağlayan bu kooperatiflerin üye sayısının 163 milyon kişiye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: Ülkemizde çok sayıda kooperatif olsa da etkinlikleri sınırlıdır. Kooperatiflerin tarımsal pazar payı ülkemizde yüzde 2’de kalmaktadır. Buna rağmen söz konusu pay Hollanda’da yüzde 83’e, Finlandiya’da yüzde 79’a, İtalya’da yüzde 55’e, Fransa’da yüzde 50’ye ulaşmaktadır. 30 bin kooperatifin üye olduğu Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri Birliğinin (COGECA) yaklaşık 9 milyon çiftçi ortağı, 600 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. 210 milyar avro ciro yapan COGECA’ya bağlı kooperatifler, genel olarak tarımsal girdilerin temininde yüzde 50’den fazla, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında ise yüzde 60’dan fazla pazar payına sahiptir. Kooperatiflerin tarımsal pazar payının yüksek olması hem üretici hem tüketici açısından fiyatlara bir istikrar getiriyor. Üreticinin mağduriyetini gideriyor. Üretici istikrarlı bir gelire kavuşuyor. Bu durum tarımda sürdürülebilir yapıyı destekliyor.