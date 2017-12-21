Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kooperatifçilik alanında rol model olarak gösterilen Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Türkiye’deki 31 Pancar Üreticileri Kooperatifinin Merkez Birliği PANKOBİRLİK’in Genel Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kurumlar vergisi uygulamasında yapılan kanun düzenlemesiyle kooperatiflerin faaliyet alanını ve üye dışı ticaretini sınırlayan engellerin kaldırıldığını belirten Başkan Konuk, “Kooperatiflerimizi faaliyet alanı ve üye ile sınırlayan ticari kalıpları kırıp attık. Artık kooperatiflerimizin önü daha da açık” dedi. Ülkemiz kooperatifçiliği açısından umutlu olmamızı gerektirecek çok sayıda sebep olduğunu belirten Başkan Recep Konuk “Bundan beş sene önce Kooperatifçilik Strateji Belgesini yayınladık ve o belgenin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türk Kooperatifçiliğini hızlı adımlarla büyütmek için yapmamız gerekenleri artık adım adım hayata geçiriyoruz. Mesela, kooperatiflerimizi faaliyet alanı ve üye ile sınırlayan ticari kalıpları kırıp attık geçtiğimiz günlerde. Şimdi kooperatiflerimizin önü daha açıktır. Üçüncü kişilerle ticaretlerinin ya da yeni sektörlere adım atmalarının önünde engel yok. Kooperatiflerin yapamayacaklarını sıralayan yaklaşımı; yapabileceklerine odaklanacakları girişim özgürlüğünü esas alan yaklaşımla değiştirdik. Yani Türk kooperatifçiliğini menzile taşımak isteyenlerin önündeki tümsekleri temizledik" dedi.