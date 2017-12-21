Dolar ne kadar? Euro kaç lira, 21 Aralık dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.Yeni güne başlarken kur, yatay hareketle 3,83 civarında işlem görüyor. Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor. Türk Lirası, dolar karşısında kazanımlarını korurken, ABD'de vergi reform paketi Kongreden geçti. Tasarının hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar, vergi düzenlemesine ilişkin gelişmelerin dolara etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyor.
Dolar ne kadar? (21 Aralık dolar euro fiyatları)
21.12.2017 - 09:57 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küresel piyasalar yılın sonuna doğru nispeten sakin bir döneme girerken, dolar kuru sakin bir seyir izliyor. Peki dolar ne kadar? Zayıf veri akışından da destek bulan dolar/TL son iki gündür 3,82-3,84 dar bandında hareket etti. İşte 21 Aralık dolar euro fiyatları
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529481 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/529481.aspx
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