Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? Euro kaç lira, 21 Aralık dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.Yeni güne başlarken kur, yatay hareketle 3,83 civarında işlem görüyor. Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor. Türk Lirası, dolar karşısında kazanımlarını korurken, ABD'de vergi reform paketi Kongreden geçti. Tasarının hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar, vergi düzenlemesine ilişkin gelişmelerin dolara etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyor.