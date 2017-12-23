Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da Tuşba Belediyesince Kalecik TOKİ mevkisindeki 20 bin metrekarelik alanda Cevdet Paşa, Hüsrev Paşa, Mehmet Emin Paşa ve Ali Paşa adı verilen dört örnek Van evi ile amfiteatr ve Van kahvaltısının sunulacağı taş kafeterya inşa edildi. Turizme açılması planlanan Van evlerinde yöresel ürünlerin yanı sıra Van kilimi ve savatlı gümüş gibi kentin kültürel değerlerini yansıtacak çalışmalar sergilenecek. Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe “Tarihî Van evleri tıpkı Safranbolu, Erzurum, Mardin, Harran ve Diyarbakır evleri gibi kendine has özel evlerdir. Bu evlerin tanıtımını Türkçe, Kürtçe, Farsça, İngilizce ve Arapça yapacağız” dedi. Evlerin yapıldığı alanın güzel bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Özgökçe “Buranın en büyük özelliği Süphan ve Erek Dağları, Van Gölü ve Van Kalesi’nin aynı anda görülebildiği eşsiz bir manzaraya sahip olmasıdır” diye konuştu.