Yerli asansör üretimi konusunda çalışma yapacaklarına işaret eden Aydın “Bu kadar adamız. Türkiye’nin asansörünü yabancılar mı yapar? Yazıklar olsun bize” diye konuştu. Asansör konusunda yerli ve millî dünya çapında en az iki firma çıkartmaları gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti: Ankara’da bu potansiyel var. Bu işi bazı yerlere havale etmiştik, onlar da yapamadılar. Bu yüzden 2018 yılında asansör kümelenmesi kurulacak.
OSTİM OSB’den yerli asansör atağı
23.12.2017 - 04:36 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, gelecek yıl asansör sektörüne ilişkin kümelenme oluşturulacağını belirterek “Sektördeki firmalar bir araya gelecek ve Ankara’dan dünya çapında bir asansör markası çıkarılacak” dedi.
Yerli asansör üretimi konusunda çalışma yapacaklarına işaret eden Aydın “Bu kadar adamız. Türkiye’nin asansörünü yabancılar mı yapar? Yazıklar olsun bize” diye konuştu. Asansör konusunda yerli ve millî dünya çapında en az iki firma çıkartmaları gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti: Ankara’da bu potansiyel var. Bu işi bazı yerlere havale etmiştik, onlar da yapamadılar. Bu yüzden 2018 yılında asansör kümelenmesi kurulacak.
Etiketler : orhan aydın,ostim,asansör,
529989 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/529989.aspx
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