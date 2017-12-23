Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli asansör üretimi konusunda çalışma yapacaklarına işaret eden Aydın “Bu kadar adamız. Türkiye’nin asansörünü yabancılar mı yapar? Yazıklar olsun bize” diye konuştu. Asansör konusunda yerli ve millî dünya çapında en az iki firma çıkartmaları gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti: Ankara’da bu potansiyel var. Bu işi bazı yerlere havale etmiştik, onlar da yapamadılar. Bu yüzden 2018 yılında asansör kümelenmesi kurulacak.

