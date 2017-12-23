Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği (TÜRKAP) Genel Sekreteri Dr. Ilgaz Nacakoğlu, bin 100’e yakın termal kaynağı, 264 ruhsatlı kaplıca tesisi ve 500 civarında termal su imkanı bulunan Türkiye’nin dünyada termal zenginlik anlamında iddialı bir ülke olduğuna işaret etti. Termal turizme yönelik yatak kapasitesinin artması ve tesislerin cazip kampanyalarıyla kaplıcalardan faydalanan nüfusun hızla arttığını ifade eden Nacakoğlu “Hamam kültürüyle tanınan bir toplum olarak atadan kalma bir zenginlik olan kaplıca şifası bir süre öncesine kadar unutulmuştu. Modern tıbbın gelişimiyle insanlar hastanelerle, ilaçlarla tedaviyi seçtiler. Fakat son yıllarda doğal tedavi unsurları yine öne çıktı. İnsanlar hasta olmamak, hastalıklardan daha az etkilenmek ve mevcut hastalıklarının tedavisi için şifalı sulardan yararlanmaya başladı” dedi.