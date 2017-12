Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yerli enerji kaynaklarınn teşvik edilmesi için önemli bir adım atıyor. Üretim santrallerinde “kapasite mekanizması” uygulaması ilk defa 2018’de başlayacak. Yeni mekanizmayla, öncelikle yerli kaynaklardan enerji sağlayan santrallere “sabit işletme maliyetlerini karşılayabilmeleri” için, kurulu güç başına ödeme desteği verilecek. Söz konusu ödeme, her ayın sonunda toplam iletim tarifesinden karşılanmak suretiyle santrale verilecek. Bu uygulama ile, santralin işletme maliyetlerinin karşılanması da garanti altına alınmış olacak. Örneğin, “1 MW linyit kömüre dayalı güç için, her bir saat karşılığı x lira sabit maliyet ihtiyacı var” denilerek, ona göre destekleme hesaplanacak. Bunun için de her bir yerli kaynak tipi için özel hesaplama yapılacak. Yani destek ödemeleri, üretim yapısına göre şekillenmiş olacak. EPDK ayrıca, bu uygulama ile ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltacak. Güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunmasını da sağlayacak. Böylece uzun vadeli arz yeterliliği ve sistem güvenliğinin temini gerçekleşecek.



İLK ADIM 2016’DA

Konuyla ilgili kanun, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu düzenlemede, “Arz güvenliği noktasında gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere, yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve sistem güvenliğinin temini için yerli kaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturulacak” ifadelerine yer verilmişti.