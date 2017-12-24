Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sanayisinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen yerli otomobile bir destek de tekstil sektöründen geldi. İTHİB Başkanı İsmail Gülle 2021 yılında yola çıkması beklenen yerli otomobilin iç döşemesine talip olduklarını bildirdi. Tekstil sektörünün kanaat önderleri Bursa’da gerçekleştirdikleri Tekstil Sektör Kurulu toplantısında uzun vadeli hedeflerini açıkladı. Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç gibi sektörün önde gelen isimleri katıldı. Kurulda konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle “Yeni bir vizyon, yeni bir misyon ve yeni bir hedef söylemenin vakti geldi. Üç vardiya üretim yapıyoruz. 7/24 ihracat yapmak istiyoruz. Misyonumuz 7/24 ihracat, vizyonumuz ihracat 4.0 ve hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. İhracatçı hayal satmaz, sadece mal ve hizmet satmaz. İhracatçı dünyaya çözüm sunar. 7/24 ihracatla Türkiye’nin ışığı hiç sönmez” diye konuştu. Yerli otomobil üretimi için yapılan hazırlıkları hatırlatan Gülle, “Millî otomobil olacaksa, onun tekstille ilgili işleri de millî olmalı, biz talibiz” dedi.

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da işsizliği karşı tekstil ve konfeksiyon sektörünün birlikte çalıştığını belirterek şunları kaydetti: Arada kavga etsek de biz tekstilciler konfeksiyoncularla amca çocuklarıyız. Esas konumuz tekstilde genel olarak konfeksiyon ve ipliğin birlikte hareket etmesini sağlamak. İhracat ve işsizlik konusunda neler yapabiliriz bunu sağlamak. Amacımız dünyada başka işçilerin yerine Türkiye’deki işsiz insanların iş bulmasını sağlamak” diye konuştu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın ticaret fazlasının 3,4 milyar dolara çıkacağına vurguladı. Burkay şöyle konuştu: Türkiye’de üretilmesi mümkün olan kalemlerin mutlaka burada üretilmesi gerek. Üretim Reform Paketi dış ticaret fazlası vermesinde önemli rol oynayacak. Biz de Bursa olarak TEKNOSAB ile teknoloji üretiminde önemeli bir rol oynayacağız.

Çağlar’a teşekkür plaketi

Tekstil Sektör Kurulu tarafından sektörün duayen ismi Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’a Rusya ile uçak krizinin çözülmesine katkılarından dolayı tekstil sektörü adına teşekkür plaketi takdim edildi. Çağlar “Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık” dedi.