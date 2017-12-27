Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun en önemli gerekçesi ise, küçükbaş hayvan etinin Türk insanının beslenme şekline daha uygun olmasının yanı sıra, küçükbaş hayvan beslenmesine elverişli bitki örtüsü...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 10 yıldır küçükbaş varlığının sürekli arttığını, geçen yıl 41 milyon 329 bin olan sayının bu yıl haziran ayında 44 milyon 572 bin 635’e ulaştığını söyledi. Gelecek yıl küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılmasını ve bunların daha çok desteklenmesini istediklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi: Koyun ve keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber ekonomik anlamda da sigortasıdır. İnsanların köylerinde kalması, köyden kente göçlerin önlenmesi için sosyal açıdan da önemli bir sektördür. Onun için küçük aile işletmelerini daha çok desteklememiz lazım. Merkez Birliği olarak, 2018 yılının ‘küçük aile işletmelerini destekleme ve büyütme yılı’ olarak ilanını talep ediyoruz.” Çelik, bakanlığın önümüzdeki yıl aşılama ücreti alınmayacağına dair açıklamanın da üreticileri sevindirdiğini ifade etti.