İmza töreninde konuşan Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu “İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir” vurgusu yaptı. Yenilenebilir enerjiye 2016’da 700 milyon lira, 2017 içerisinde de 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Ali Ağaoğlu “Enerjiye yönelim adımlarımız sürecek. 2018’de 1 milyar liranın üzerinde yeni bir yatırım daha yapacağız” ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu Grub’dan dev enerji hamlesi
27.12.2017 - 04:00 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağaoğlu Enerji Grubu, 735 milyon lira değerinde ve 125 MW kurulu güce sahip Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi’nin rüzgâr türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladı.
Etiketler : rüzgar enerji,ağaoğlu grub,
531142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531142.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER