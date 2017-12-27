Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmza töreninde konuşan Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu “İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir” vurgusu yaptı. Yenilenebilir enerjiye 2016’da 700 milyon lira, 2017 içerisinde de 400 milyon liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Ali Ağaoğlu “Enerjiye yönelim adımlarımız sürecek. 2018’de 1 milyar liranın üzerinde yeni bir yatırım daha yapacağız” ifadelerini kullandı.