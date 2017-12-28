Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı tatili ve yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken, dolar/TL güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı vize yasağını kaldıracak olması haberleriyle birlikte Borsa İstanbul'da güçlenme yaşanırken dolarda düşüş gerçekleşti.

Dolar saat 16:50 itibariyle dolar 3.7770 lira seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL bugün en düşük 3,7764, en yüksek 3,8248 seviyesini gördü.

Euro 4.5468 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor. Gram altın 157.9 lira seviyesinden alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.