Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Ocak dolar fiyatları gibi aradıklarınız burada. Memur ve emekli maaşlarına gelecek zammın belli olduğu gün itibarıyla gözler enflasyon rakamlarındaydı. Yüzde 0,69 artışla 11,92 olarak belirlenen enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL, 3,77 bandında seyrediyor. İşte 3 Ocak dolar fiyatları ile iglili aradıklarınız.

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, enflasyon verisinin ardından 3,77'nin üzerinde işlem görüyor.

Dün genel olarak aşağı yönlü istekle 3.75-3.78 bandında hareket eden dolar kuru, en düşük 3,7670 seviyesini test etti.

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE aralık ayında yüzde 0,69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11,70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyordu.

Dolar/TL, enflasyon verisinin ardından 3,77'nin üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 4,5446 seviyesinde yer alıyor.