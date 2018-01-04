Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batılı turistlerin henüz ülkeye yönelmediğini ve Türkiye'nin 2014 yılında 36 milyon turist ağırlayarak rekor kırdığını paylaşan FT, Rus ve Orta Doğuluların bu boşluğu kapattığını vurguladı. Söz konusu haberde; 2016'daki terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi hatırlatıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turistle rekor kırmıştı. 2016'da bu sayı, son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona geriledi. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Darbe girişimi ve terör olaylarının bertaraf olduğu ülkede canlanmanın yaşandığı gözlemleniyor.''