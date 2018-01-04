Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48’lik düşüşle tamamladı. Endeks 560 puanlık azalışla 115 bin 491 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
04.01.2018 - 18:15 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,48’lik düşüşle tamamlandı.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,bist,
533545 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533545.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER