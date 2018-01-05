Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
Motorinde 7-9 kuruş zam bekleniyor
05.01.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Etiketler : motorin,zam,
533704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533704.aspx
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